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BBC Türkçe

Rusya Akdeniz'deki savaş gemilerinden Suriye'ye füze fırlattı

Rusya, Akdeniz\'deki savaş gemilerinden attığı güdümlü füzeleriyle, Suriye\'de adını Fetih El-Şam Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi\'ne ait hedefleri vurduğunu açıkladı.

19 Ağustos 2016 21:12

Rusya, Akdeniz'deki savaş gemilerinden attığı güdümlü füzeleriyle, Suriye'de adını Fetih El-Şam Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi'ne ait hedefleri vurduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cuma sabahı Akdeniz'den üç güdümlü füze fırlatıldığını ve bunların Nusra Cephesi'ni hedef aldığını söyledi.

Bakanlık, füzelerin hedeflere giderken yerleşim olmayan bölgeler üzerinden uçtuğunu belirtti.

El Nusra Cephesi, El Kaide'den ayrıldığını duyurdu

Saldırılarda Halep'in kuzey batısındaki Darta İzzah kasabasında örgüte ait bir üssün, Halep'te ise havan topu üretilen bir fabrika ile bir silah deposunun hedef alındığı belirtildi.

Bakanlık füzelerin fırlatılma görüntülerini de yayınladı.

Füzelerin Kırım'dan Akdeniz'e giden iki Rus gemisinden atıldığı belirtildi.

Nusra Cephesi Temmuz ayında El Kaide'den ayrıldığını ve adını Fetih El-Şam Cephesi olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

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