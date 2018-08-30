T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya Akdeniz'de 25 gemi ve 30 uçak ile tatbikat yapacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30 Ağustos (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, 1 ve 8 Eylül tarihlerinde 25 gemi ve 30 uçakla Akdeniz’de tatbikat yapacaklarını duyurdu

30 Ağustos 2018 17:02

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30 Ağustos (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, 1 ve 8 Eylül tarihlerinde 25 gemi ve 30 uçakla Akdeniz’de tatbikat yapacaklarını duyurdu. Bakanlık ayrıca tatbikatta, anti-uçak, anti-denizaltı ve anti-mayın talimleri yapılacağını duyurdu.
Rusya geçtiğimiz günlerde de Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük askeri tatbikatını önümüzdeki ay yapmayı planladığını açıklamıştı. Rusya\'nın doğusu ve orta bölgesine yayılan tatbikata 300 bin askeri personel katılacak. Çin ve Moğolistan silahlı kuvvetleri de tatbikatlarda yer alacak.
Savunma Bakanı Sergei Şoygu, 11-15 Eylül tarihleri arasındaki tatbikata 36 bin tank ve zırhlı personel taşıyıcısı ile 1000’den fazla savaş uçağının katılacağını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’ya karşı \"dostane olmayan ve saldırgan tutumların bu çapta bir tatbikata meşru zemin hazırladığını\" söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaAğustos DHARusya Savunma BakanlığıEylülAkdenizdeBakanlıkRusyaSoğuk SavaştanMoğolistanSavunma Bakanı SergeiKremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Rusyaya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24