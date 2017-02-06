Rusya Adalet Bakanlığı: Türkiye, 12 iade talebinin sadece 1'ine olumlu yanıt verdi

Rusya Adalet Bakan Yardımcısı Dmitriy Aristov, Türkiye'nin son 2 iki yıl içinde Moskova'nın istediği 12 isimden sadece 1'ini iade ettiğini söyledi.

Bugün Duma Dış İlişkiler Komitesi'nde 'Türkiye ile Rusya Arasında Cezai Konularda ve Suçluların İadesi Konusunda Adli Yardımlaşma Anlaşması'nın onaylanmasına dair yasa tasarısı görüşüldü.

'Rusya, 11 talebin 10'una olumlu yanıt verdi'

Adalet Bakanlığı'nı temsilen toplantıya katılan Aristov, 2015-2016 yıllarında Türkiye'nin Rusya'dan 11 şüpheli, zanlı ve suçlunun iadesini talep ettiğini belirtti.

Moskova'nın Ankara'dan gelen 11 talebin 10'una olumlu yanıt verdiğini ve ilgili kişileri iade ettiğini, 1 talebin değerlendirme aşamasında olduğunu kaydeden Aristov, "Türkiye ise Rusya'nın 12 talebinden sadece 1'ini yerine getirdi.

Rusya Adalet Bakanlığı, anlaşmanın onaylanmasının bu durumu daha iyi hale getirmesini bekliyor.