Rusya açıkladı: Humus'ta ateşkes sağlandı

Suriye'nin Humus vilayetinin kuzey bölgelerinde, perşembe günü itibarıyla ateşkes ilan edildi. Esad rejimine bağlı birlikler ile silahlı muhalif gruplar arasındaki ateşkesin vilayetin yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı 84 yerleşim yerinde geçerli olacağı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Humus'taki ateşkes, Rusya ile Suriyeli muhalif gruplar arasında Temmuz ayı sonunda Mısır'ın başkenti Kahire'de varılan uzlaşmaya kapsamında sağlandı. Bu anlaşmaya göre, Esad rejimine bağlı birlikler ve muhalifler tüm silahlarını kullanmayı bırakmak zorunda. IŞİD ve El Kaide'nin bir kolu olan Fetih el Şam örgütü ise ateşkese dahil edilmeyecek.

Rus askerlerinin, ateşkesin ihlal edilip edilmediğini izleyeceği, çatışan tarafları birbirinden uzak tutacağı ve bölgeye gerekli yardım konvoylarının ulaşmasına olanak sağlayacağı belirtildi.

Humus ateşkes sağlanan üçüncü bölge oldu

Garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran mayıs ayında Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Suriye'de "çatışmazlık bölgeleri" oluşturulması için mutabakat imzalamıştı. Mutabakata göre; Humus dışında, ülkenin güneyindeki Dera kenti, Şam'ın doğusundaki Doğu Guta ve İdlib vilayeti çatışmazlık bölgesi olarak belirlendi. Bu bölgelerden İdlib'de henüz ateşkes sağlanamadı.

Suriye-Lübnan sınırında takas

Humus vilayetinde ateşkes başlarken, Lübnan sınırında Suriyeli silahlı muhaliflerle Lübnan'ın Şii Hizbullah milisleri arasında esir ve mülteci takası yapılıyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, hali hazırda Lübnan'dan Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere mülteci ve savaşçıların olduğu üç otobüs gönderildi. AFP haber ajansı Suriyeli silahlı muhaliflerin bunun karşılığında 2 Hizbullah askerini iade ettiklerini bildirdi.

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DW/AP,GA/CÖ