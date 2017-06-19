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Ekonomi

Rusya açıkladı: Akkuyu’nun yüzde 49’u Cengiz-Kolin-Kalyon’a satılacak

Cengiz Holding, Üçüncü Havalimanı'nın da yüklenicileri arasında

19 Haziran 2017 17:12

Rusya’nın kamuya ait nükleer enerji kurumu Rosatom, Akkuyu nükleer santrali projesinin yüzde 49’unu Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiyumuna satacağını açıkladı. Rosatom’un uluslararası faaliyetlerinden sorumlu biriminin başında bulunan Anastasia Zoteyeva, katıldığı bir konferansta hissedarlık anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanacağını belirtti.

Üçüncü Havalimanı’nı üstlendiler

Son yıllarda ciddi bir çıkış içinde olan Cengiz Holding, Türkiye’nin pek çok noktasında maden sahaları işletirken Üçüncü Havalimanı’nın da yüklenici firmalarından. Cengiz Holding kesilen vergi cezalarının silinmesi ve 17-25 Aralık sürecinde de sık sık gündeme gelmişti.

Güneş paneli ihalesiyle gündeme geldi

Sabah gazetesinin sahibi Kalyon Holding geçen aylarda Konya’da kazandığı büyük güneş enerjisi santrali ihalesi ile gündeme gelmişti. Kalyon Holding de Üçüncü Havalimanı’nın ortaklarından.

Zeytinlikler olay olmuştu

Kolin İnşaat’ın Manisa’nın Soma ilçesinin Yırca köyünde yapmak istediği termik santral projesi Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Kolin İnşaat da Üçüncü Havalimanı projesinin yüklenicilerinden…

Geçen hafta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Akkuyu Nükleer Santrali için Akkuyu Nükleer A.Ş.’ye 49 yıllığına üretim lisansı verildiği açıklanmıştı. Şirkete nükleer güç santralinin yatırımına başlanabilmesi için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi amacıyla 25 Haziran 2015’te önlisans verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şirketin, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde, 25 Haziran 2015 tarihli önlisans kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu dikkate alınarak, Akkuyu NGS için şirkete 15 Haziran 2017de yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. Bu çerçevede yıllık 8 bin saatlik çalışma süresi ve elektrik üretim sisteminin ana unsurlarından biri olarak, sürekli ve düzenli kapasite sunma özelliğiyle baz yük santrali olarak görev yapacak olan 4 bin 800 megavat kurulu gücündeki Akkuyu NGSnin tamamen işletmeye alınmasından sonra ülkemizdeki elektrik enerjisi talebinin yaklaşık yüzde 6-7 kadarını karşılaması öngörülmektedir. Akkuyu NGSnin elektrik piyasasında istikrara ve ulusal enerji arz güvenliğine önemli ölçüde katkı sağlaması beklenmektedir."

 

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