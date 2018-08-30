Rusya açıkladı: Akdeniz'de tatbikat yapacağız

Rusya Savunma Bakanlığı 1 ve 8 Eylül tarihlerinde Akdeniz'de 30 uçak ve 25 gemi ile tatbikat yapacağını duyurdu. Bakanlık tarafından tatbikatta, anti-uçak, anti-denizaltı ve anti-mayın talimleri yapılacağı bildirildi.

ABD ve Rusya arasında yaşanan Suriye geriliminin ardından Akdeniz'de tansiyon yükseldi. Rusya Savunma Bakanlığı, kısa süre önce Akdeniz’e 3 yeni savaş gemisi gönderildiğini duyurmuştu. Rusya geçtiğimiz günlerde ise Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatını önümüzdeki ay yapmayı planladığını açıklamıştı.

Rusya Federasyonu'nun doğusu ve orta bölgesine yayılan tatbikata 300 bin askeri personel katılacak. Çin ve Moğolistan silahlı kuvvetleri de tatbikatlarda yer alacak.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'ya karşı 'dostane olmayan ve saldırgan tutumların bu çapta bir tatbikata meşru zemin hazırladığını' söyledi.

Savunma Bakanı Sergei Şoygu ise 11-15 Eylül tarihleri arasındaki tatbikata 36 bin tank ve zırhlı personel taşıyıcısı ile 1000'den fazla savaş uçağının katılacağını aktardı.

Sibirya'dan Rusya'nın uzak doğusuna uzanan tatbikat alanında tüm hava kuvvetleri ile donanma filolarından ikisi de eşlik edecek.