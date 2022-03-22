Rusya açıkladı: 78 uçağımız yurt dışında alıkonuldu

Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, 78 Rus uçağının yurt dışında alıkonulduğunu açıkladı.

Rusya, Ukrayna işgali nedeniyle yaptırımlarla karşılaşmaya devam ediyor. Yaptırımlar uçakların çoğunun parça ve hizmet tedarikini durdurdu. Rus havayollarının yurtdışından kiraladığı uçak sayısı toplamda 515.

VOA'nın Rus Interfax haber ajansından aktardığına göre Savelyev, ‘‘78 uçağı kaybettik’’ dedi; bu uçakların Rusya dışında alıkonulduğunu ve Rusya’ya geri dönmeyeceğini belirtti.

Rusya, havayollarının yabancı şirketlerden kiralanan uçakları Rusya'nın havacılık siciline kaydetmesine izin veren bir yasa çıkarmıştı, ancak havayolları uluslararası ortaklarla ilişkileri tehlikeye atabileceği endişesiyle bu yola başvurmaktan geri duruyor.

"İran'ı örnek alıyoruz"

Ulaştırma Bakanı Savelvey, İran'ın benzer bir durumda uçaklarla nasıl hizmet verileceği konusundaki deneyimini örnek aldıklarını belirtti.

Savelyev’e göre yaptırımlar başladığında Rusya’nın toplam bin 367 uçağı vardı. Bu uçakların 800 kadarı ülkenin havacılık siciline kaydedildi. Bakan, bunların kaçının küresel ‘’leasing’’ şirketlerinden kiralanan uçaklar olduğunu ise açıklamadı.

Rus havayollarının kullandığı Boeing ve Airbus uçaklarının neredeyse tamamı Bermuda ve İrlanda'da tescilliydi. Ancak bir hafta önce Bermuda ve İrlanda'nın havacılık yetkilileri, Rusya’nın işlettiği tüm uçakların ruhsatlandırmasını durdurdu.