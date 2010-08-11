Rusya, Abhazya'ya S300 füzeleri yerleştirdi

T24- Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Aleksandır Zelin yaptığı açıklamada, Abhazya'ya S-300 füzelerinin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'ya da başka tip savunma füzelerinin yerleştirildiğini söyledi.



Zelin, Abhazya ve Güney Osetya'ya yerleştirilen savunma füzelerinin bu cumhuriyetlerin hava sahasını ihlal edecek tüm uçakları düşüreceğini belirterek, "Bu hava savunma sistemlerinin görevi sadece Abhazya ve Güney Osetya'yı korumak değil, aynı zamanda hava sahası ihlalini önlemek ve bu cumhuriyetlerin hava sahasını ihlal edecek herhangi bir uçağın görevini göz önünde bulundurmaksızın imha etmektir" dedi.