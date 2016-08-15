Rusya: ABD'yle Halep'te ortak operasyon yapabiliriz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin Halep şehrinde IŞİD'e karşı ortak mücadeleye başlamaya yakın olduklarını belirterek "ortak bir operasyon yapabiliriz" dedi.

Rossiya 24 televizyonuna röportaj veren Şoygu, "ABD'li meslektaşlarımızla görüşmelerin çok aktif bir aşamasındayız. Washington'la hem Cenevre hem de Amman'da neredeyse sürekli temas hâlindeyiz" dedi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Şoygu, "Halep'te barışın sağlanması ve insanların evlerine dönebilmesi için gerçek anlamda birlikte mücadele etmemize izin verecek bir formüle adım adım yaklaşıyoruz" dedi.