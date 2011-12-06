-Rusya, ABD'yi uyardı MOSKOVA (A.A) - 06.12.2011 - Rusya, ABD'nin Rusya'daki seçimleri adil ve özgür olmadığı yönündeki görüşünü kabul edilemez buldu ve soğuk savaş dönemindeki en büyük rakibine gelecekte bu tip ''düşmanca saldırılardan'' kaçınması uyarısında bulundu. Washington'ın Rusya'da pazar günü yapılan ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in partisinin yüzde 15 civarındaki oy düşüşüne karşın tek başına iktidar olma hakkını elde ettiği parlamento seçimlerinin yapılış şekline yönelik ciddi endişeleri olduğu açıklamasına, Moskova'dan yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirterek, ''Washington ne yazık ki modası geçmiş klişe sözlere ve etiketlere seçmenlerimize ne olduğunu anlamaya bile çaba göstermeden yapışmış durumda. ABD tarafının gelecekte olumlu seyir gösteren ilişkilerimizin aksine olan bu tip düşmanca saldırılardan kaçınmasını ümit ederiz'' görüşünü dile getirdi. -Protestoculara polis müdahalesi Öte yandan Rusya'da yapılan parlamento seçimlerini protesto gösterileri sürüyor. Başkent Moskova'da, polisin ''dağılın'' uyarısına , ''Putinsiz Rusya'' ve ''Özgürlük'' sloganlarıyla karşılık veren yaklaşık 500 kişi kent merkezinde akşam saatlerinde izinsiz gösteri yaptı. Görgü tanıkları ve İngilizce yayın yapan Russia Today televizyonu, Putin yanlısı mavi yağmurluk giymiş yüzlerce kişinin de seçim sonuçlarını protesto eden göstericilerin sesini, ''Rusya, Putin'' sloganlarıyla bastırmaya çalıştığını ve polisin iki grubun karşı karşıya gelmesini güçlükle engellediğini kaydettiler. Polis yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Liberal Rus politikacı liderlerden Boris Nemtsov Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, polis tarafından gözaltına alındığını ve ve bir polis karakolunda tutulduğunu söyledi. Polis tarafından gözaltına alınan ve adının Aleksiy olduğunu söyleyen bir gösterici, ''Adil seçim istiyoruz. Bakın ülkemize, Rusyamıza yaptıklarına. (Polislere) Sizin maaşlarınızı biz ödüyoruz'' şeklinde bağırdı. Göstericilerden 34 yaşındaki Maksim Mişenko da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Libya ve Suriye'dekine benzer şiddet olaylarını tercih etmesini istemediğini belirterek, ''Libya veya Suriye'de olanların burada tekrarlanmasını istemiyorum'' dedi. Amerikalı Cumhuriyetçi senatör John McCain de bugün twitter hesabında yazdığı notta, Rusya'nın bir devrimle yüz yüze kalabileceğine inandığını belirterek, ''Sevgili Vlad, (Putin) Arap baharı senin yakınındaki bir mahalleye geliyor'' görüşünü dile getirdi. Ancak, Rusya'daki birçok analist ve muhalif yazar Putin'e karşı Arap ülkelerinde görülen karşı koymanın benzerinin Rusya'da yaşanabileceği görüşünü paylaşmıyorlar. Putin de gün içinde iktidardaki Birleşik Rusya Partisinin üst düzey yöneticileriyle toplantısında gelecek yılki devlet başkanlığı seçiminden sonra hükümette köklü değişiklikler yapacağını belirterek, halktan gelen modernizasyon taleplerini de göz ardı etmeyeceğini söyledi. Vladimir Putin'in yüzde 70 civarındaki popülaritesinin son dönemlerde düşüşe geçtiği belirtiliyor. Moskova'da dün son yıllarda yapılan en geniş katılımlı protesto gösterisine yaklaşık 5 bin katılmış ve Putin'in görevden ayrılmasını istemişti. Polis, dünkü izinsiz gösteride 300 kişinin gözaltına alındığını belirtirken, Moskova'daki mahkemelerden biri gösterinin organizatörlerinden olan İlya Yaşin adlı Rus vatandaşını 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Aleksiy Navanniy adlı başka bir muhalif isim de dünkü gösteriler nedeniyle 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Yaşin, bugün duruşmada yaptığı açıklamada, ''Bunun benden ve arkadaşlarımdan intikam almak için verilmiş bir siyasi karar olduğundan en küçük bir kuşku yok. Mücadelemizi durdurmayacağız'' dedi.