Rusya ABD'yi uyardı: Karşılık veririz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le Rusya'nın Krasnodar kentindeki görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında ABD'ye yönelik uyarılarda bulundu. Lavrov, "ABD'nin Suriye hükümetinin niyeti ile ilgili istihbarat değerlendirmelerini Suriye'de bir "provokasyon başlatmak için bahane olarak kullanmamasını ümit ettiğini" söyledi.

Lavrov, ABD'nin bir saldırı düzenlemesi halinde Moskova'nın da "gerçek durumla orantılı" tepki vereceğini sözlerine ekledi.

Lavrov'un Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'le görüşmesinde de Suriye politikasına ilişkin görüş ayrılıkları ön plana çıktı. Gabriel, Suriye rejiminin kimyasal saldırıdan sorumlu olduğunu düşündüklerini ve bu konuda çok az kuşku duyduklarını belirterek "Esad bizim için savaş suçlusudur" dedi. Lavrov ise Suriye ordusunun teröristlere karşı savaştığını söyledi.

Han Ceyhun'daki saldırı

4 Nisan'da Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib yakınlarında yer alan Han Şeyhun kasabasına düzenlenen saldırıda 30'u çocuk olmak üzere 87 kişi hayatını kaybetmiş, ABD ordusu, saldırıdan Suriye rejimini sorumlu tutarak hükümete ait Şayrat hava üssünü bombalamıştı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise saldırı iddiasını yalanlamıştı.

Beyaz Saray'ın 26 Haziran günü yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Suriye Devlet Başkanı Esad'ın kimyasal silah saldırısı hazırlığında olduğuna inandığı belirtilmiş, Suriye rejiminin 4 Nisan'daki gibi bir kimyasal saldırı düzenlemesi halinde Esad'ın ve ordusunun "ağır bir bedel" ödeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Reuters/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe