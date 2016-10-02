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Deutsche Welle

Rusya ABD'yi uyardı

Rusya ABD'yi Suriye ordusu ve Şam yönetimine yönelik saldırılara karşı uyardı. Rusya aksi halde bunun "korkunç tektonik kaymalara" neden olabileceğini kaydetti.

02 Ekim 2016 14:07

Rusya ABD'yi Suriye ordusu ve Şam yönetimine yönelik saldırılara karşı uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova Rusya devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, aksi halde bu durumun sadece Suriye'de değil tüm bölgede "korkunç tektonik kaymalara" neden olabileceğini kaydetti. Zaharova ayrıca Suriye'de rejimin değiştirilmesinin siyasal bir boşluk oluşmasına neden olacağını ve bu boşluktan sadece ılımlı muhaliflerin değil, bütün terörist grupların yararlanacağını kaydetti.

Rusya ile ipler geriliyor

ABD Dışişleri Bakanı Kerry hafta içinde Rusya’nın ve Suriye’deki bombardımanlar sona ermezse, Moskova’yla tüm teması kesme tehdidinde bulunmuştu. Moskova yönetiminin verdiği bilgilere göre Kerry cumartesi günü birkaç gün içinde dördüncü kez mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler ve Batılı ülkelerden gelen tüm tepkilere rağmen dün Halep'te kalan son hastanelerden biri daha vurulmuştu. Moskova ve Şam yönetimlerinin bilinçli olarak hastaneleri hedef aldığı öne sürülüyor ancak her iki ülke de suçlamaları kabul etmiyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault sağlık merkezlerinin "sistematik" bir biçimde bombalanmasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Twitter üzerinden yayınladığı mesajında Halep'teki bombardımanın "artık durması gerektiğinin" altını çizdi. Steinmeier bir diğer mesajda ise "Acilen bir ateşkese ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Halep'te yedi gün süren ateşkesin ardından Suriye ordusu ile silahlı muhalifler arasındaki ağır çatışmalar kaldığı yerden devam ediyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/AB/Reuters/BW/SÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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