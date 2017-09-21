Rusya, ABD'yi SDG konusunda uyardı: Tekrarlanırsa karşılık veririz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bulunduğu bölgelerden Suriye ordusuna 2 kez ateş açıldığını hatırlatarak, saldırıların tekrarlanması durumunda karşılık vereceklerini söyledi.

Konaşenkov, "Fırat'ın doğusundaki SDG ve ABD kontrolündeki bölgelerden Suriye ordusuna iki kez ateş açıldı. Bu bölgelerde Suriye ordusu ile birlikte IŞİD'e karşı özel operasyonlarımıza devam ediyoruz. Bu nedenle, özel iletişim kanallarımız aracılığıyla, ABD ordusunun Katar'daki askeri üssüne SDG güçlerinin bulunduğu bölgelerden gerçekleştirilen bu saldırıların derhal durdurulmasını istedik" dedi.

Sputnik’in haberine göre, SDG güçlerinin bulunduğu noktalardan gerçekleşecek herhangi bir saldırı girişimi olması halinde bölgenin vurulacağını belirten Konaşenkov, "O bölgelerde bulunan mevziler her türlü askeri yolla derhal vurulacak" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Rakka'nın yüzde 25'ini oluşturan merkezi bölgelerin kontrolünün tamamen militanlarda olduğunu da belirtti.