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Dünya

Rusya, ABD'yi füze kalkanı için uyardı!

Rusya, NATO'nun Türkiye, Polonya, Romanya ve İspanya'ya yerleştirmeyi planladığı füze kalkanı konusunda ABD'yi uyardı.

06 Ekim 2011 03:00

T24 - Rusya, NATO'nun Türkiye, Polonya, Romanya ve İspanya'ya yerleştirmeyi planladığı füze kalkanı konusunda ABD'yi uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, ortak bir değerlendirme yapmadan önemli kararlar aldığı belirtildi. Açıklamada, NATO füze kalkanı konusunda "ABD'nin ilgili tarafların görüşlerini önemsemediği" suçlaması yapıldı. 



Rusya'nın ABD ile füze kalkanı konusunda işbirliği yapmaktan vazgeçebileceği belirtilen açıklamada, "Eğer bu durum böyle devam ederse, Lizbon'daki NATO-Rusya Zirvesi'nde ortaya çıkan füze kalkanını bir çatışma alanından çıkarıp işbirliği alanına çevirme şansı ortadan kalkabilir" denildi.

ABD füze kalkanı gemilerinin İspanya'nın Atlantik sahillerindeki Rota Deniz Üssü'ne gönderilmesinin ABD'nin Avrupa coğrafyasındaki füze potansiyelinin inşasının önemli bir göstergesi olduğu ve bunun da ciddi endişeye yol açtığı belirtilen açıklamada, "ABD yönetiminden bu sistemin stratejik nükleer güçlerimize karşı olmadığına dair endişelerimizi giderecek bir güvence almadığımız gibi ABD füze savunma sistemlerinin yerleştirildiği alanların da giderek genişletildiği eğilimini görmekteyiz" ifadesine yer verildi.


İspanya son anda dail edildi

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Berlye bu hafta başında yaptığı açıklamada, Moskova ve Washington'ın önümüzdeki yıl Chicago'da yapılacak NATO zirvesinde Avrupa füze kalkanı konusunda anlaşma imzalayacaklarını söylemişti.

ABD, Türkiye başta olmak üzere Polonya, Romanya ve İspanya'ya kurulacak füze kalkanıyla İran benzeri ülkelerin olası tehditlerinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını öne sürüyor.

İran ise Malatya'nın Kürecik İlçesi'ne yerleştirilecek NATO radarı konusunda özellikle Türkiye'yi sert bir şekilde eleştiriyor. İran ayrıca NATO füze kalkanıyla kendilerinin değil asıl hedefin Rusya ve Çin olduğunu savunuyor. İran geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Rusya ve Çin'le birlikte NATO kalkanına alternatif bir füze kalkanı sistemi kuracaklarını duyurmuştu.


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