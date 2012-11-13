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Dünya

Rusya, ABD'ye ilk defa yardım gönderdi

iki IL-76 kargo uçağı başTa New York olmak üzere Amerika’nın doğu sahillerindeki şehirlere battaniye ve tıbbi malzeme ulaştıracak

13 Kasım 2012 19:58

 

Bugün acaba dünyanın sonu mu geliyor dedirten ilginç bir gelişme yaşandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait iki kargo uçağı 21 yıllık yeni Rusya tarihinde ilk defa Amerika Birleşmiş Devletleri’ne insani yardım gönderdi.
 
Nerdun Hacıoğlu'nın hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından basına yapılan açıklamada, ABD’ye insani yardımın Sandy kasırgasının yarattığı olumsuz sonuçların giderilmesi çerçevesinde gönderildiğini söyledi.
 
Akşam saatlerinde Moskova yakınlarında Ramenski askeri havalimanından havalanan iki IL-76 kargo uçağı başTa New York olmak üzere Amerika’nın doğu sahillerindeki şehirlere battaniye ve tıbbi malzeme ulaştıracak. Rusya tarafından ABD’ye gönderilen insani yardımın toplam miktarı 55 ton olduğu da söylendi.
 
 

‘Siyasi flört’

 
 
Rusya’dan ABD’ye insani yardım gönderilmesi operasyonu arkasında politik hesaplar gören gözlemciler de oldu. Rusya’nın bu davranışı ve ABD yönetiminin de yardımı kabul etmesi Amerika’daki başkanlık seçimlerinden sonra Obama ile Putin arasında bir siyasi flört olarak algılandı.
 

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