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Dünya

Rusya: ABD'ye güven zaman alacak

11 Nisan 2009 19:07

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Barack Obama yönetimi altındaki ABD ile ilişkilerin doğru yönde ilerlediğini, ancak Moskova'nın "ihtiyatlı bir iyimserlik" içinde olduğunu söyledi.

Lavrov, bir grup siyaset bilimciye hitaben yaptığı konuşmada, Rusya ile ABD arasında George Bush döneminde zarar gören karşılıklı güvenin tamamen yeniden inşasının zaman alacağını belirtti.

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin doğru yönde ilerlediğini, ancak Moskova'nın herhangi bir konuda pazarlığa girmeyeceğini de ifade eden Lavrov, Kremlin'in İran'a yönelik baskıyı artırma niyeti olmadığını da vurguladı.

ABD Başkanı Obama ile Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev geçen hafta Londra'daki yaptıkları görüşmede, bu yılın sonunda nükleer silahların azaltılmasına ilişkin START anlaşması sona ermeden önce, yeni bir anlaşma üzerinde çalışmayı kararlaştırdıklarını açıklamıştı.

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