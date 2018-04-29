Rusya: ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisi emperyalist

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni eleştirdi. Kremlin'e göre açıklanan belge "emperyalist ve tek kutuplu bir dünya düşüncesinin ürünü".

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Salı sabahı yaptığı açıklamada, "Rusya'ya öyle ya da böyle değinen bölümler, belgenin emperyalist karakterini ortaya koyuyor" dedi.

Peskov, belgenin, çok kutuplu bir dünya düzenini kabul etmeme konusundaki ısrarı ortaya koyduğunu da belirtti.

Trump'ın göreve gelmesi sonrası açıklanan ilk ulusal güvenlik stratejisinde Rusya ve Çin, "ABD'nin gücüne meydan okumak isteyen rakipler" olarak nitelendirilmişti.

Trump'ın açıkladığı strateji belgesinde Rusya'ya ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

"Amerikan etkisine, değerlerine ve zenginliğine meydan okuyan rakiplerimizle, ki bunlar Rusya ve Çin, karşı karşıyayız. Onlarla ve diğer ülkelerle büyük ortaklıklar kurmaya çalışacağız ancak ulusal çıkarımızı koruyan bir şekilde..."

Strateji belgesinde Rusya'nın "dünya çapında istikrarsızlık yaratan müdahalelerde bulunduğu" değerlendirmesi yapılarak, Ukrayna ve Gürcistan buna örnek gösteriliyor.

24 kez Rusya'ya atıf yapılan belgede, Kremlin'in "bilgi teknolojilerini kullanarak demokrasilerin meşruluğunun altını oyduğu" belirtiliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise "Rusya'nın ABD güvenliğine tehdit olduğu değerlendirmesini şüphesiz kabul edemeyeceğini" belirterek, "belgenin dikkatli inceleme gerektirdiğini ve bunun ilgili kurumlarca kesinlikle yapılacağını" söyledi

Peskov, belgede yer alan "bazı alanlarda Rusya ile birlikte çalışma arzusunun" ise olumlu olduğunu belirtti:

"Amerikan çıkarları gözetilerek Rusya ile işbirliği yapılabileceği arzusunun açıklandığı bölüm gibi belgede olumlu diyebileceğimiz bölümler de var.

"Bu kısım, daha önce Devlet Başkanı (Putin) tarafından da dile getirildiği üzere bizim yaklaşımımıza uyuyor. Bize de yararlı olacak alanlarda ABD ile işbirliğine hazırız."