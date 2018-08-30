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Ekonomi

Rusya ABD'nin WTO'daki şikayetini normal bulmadı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30 Ağustos (DHA) - Kremlin, Rusya’nın bazı ürünlere ek vergiler uygulamasını, ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) şikayet etmesinin "normal olmadığını" savundu

30 Ağustos 2018 14:26

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30 Ağustos (DHA) - Kremlin, Rusya’nın bazı ürünlere ek vergiler uygulamasını, ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) şikayet etmesinin \"normal olmadığını\" savundu.
Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, bunun ABD’nin yasal hakkı olduğunu belirterek Moskova’nın bu davada karşı kanıtlar sunacağını bildirdi.
Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı idaresi bu durumun normal olmadığını düşünüyor. Diğer taraftan bu ABD’nin yasal hakkıdır. Hiç şüphesiz ki Rusya geniş çaplı kanıtlar kullanacaktır” dedi.

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