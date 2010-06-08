-RUSYA ABD'NİN VAZGEÇMEMESİNDEN KAYGILI MOSKOVA (A.A) - 06.07.2010 - ABD'nin Avrupa'ya füze kalkanı projesinin belirli bölümlerini yerleştirme planından vazgeçmediğinden kaygı duyan Rusya, Washington yönetimini, Moskova'nın bu konudaki kaygılarını ve çıkarlarını dikkate almamakla eleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrey Nasterenko, sistemin bazı bölümlerinin Avrupa'ya yerleştirilmesine dair planın yürürlükte kaldığının açık olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın hafta sonunda Polonya'ya yaptığı ziyaret sırasında, ABD ve Polonya arasında, bu ülkeye ABD füze önleme sistemlerinin yerleştirilmesini de kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nesterenko, bu konuda ülkesi ve ABD arasında işbirliği yapılacağına dair Amerikan tarafından verilmiş olan sözlere karşın Washington yönetiminin, Rusya'yı dışlayarak tek taraflı bir adımla "füze savunma sisteminin bölümlerini Avrupa'ya yerleştirmeye başladığının gözlemlendiğini" söyledi. Nesterenko açıklamasında, Avrupa'da Rusya'nın sınırlarına füze savunma sistemi yerleştirilmesini gerektirecek bir tehlikenin bulunmadığını kaydetti.