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Dünya

Rusya: ABD'nin tehditleri kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD Dışişleri Bakanı Kerry, soğuk savaş damgalarını kullanarak Ukrayna'da darbe yapanları değil, Rusya'yı cezalandırmayı teklif ediyor

04 Mart 2014 00:29

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, Ukrayna ve Kırım'da yaşanan gelişmelerle ilgili Moskova'yı adres gösteren tehditleri kabul edilemez" açıklaması yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Keryy'nin CBS, NBC ve ABC kanallarında yayına katılarak Ukrayna ile ilgili açıklamaları değerlendirildi.

Açıklamada, ''ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin, Ukrayna ve Kırım'da yaşanan gelişmelerle ilgili kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarda Moskova'yı adres gösteren tehditleri kabul edilemez'' ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

''Ukrayna halkının yaşadığı zor süreçleri anlamak zahmetine girmeden ve yönetimin aşırı gruplar tarafından güç kullanılarak ele geçirilmesinden sornra oluşan durumu objektif bir şekilde değerlendirmeden, Dışişleri Bakanı Kerry, soğuk savaş damgalarını kullanarak Ukrayna'da darbe yapanları değil, Rusya'yı cezalandırmayı teklif ediyor'' denildi.

Kerry, gazetecilerin “Eğer Rusya geri adım atmazsa ABD yaptırımlar uygulamakta istekli mi?” sorusuna, “Kesinlikle. ABD ve Başkan Obama şuanda tüm seçenekleri göz önünde bulunduruyor, seçeneklerin hepsi masada” yanıtını vermişti."

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