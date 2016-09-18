Rusya: ABD'nin Suriye askerlerine saldırısı çatışmasızlığı tehlikeye atıyor

Rusya, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'de Deyr ez Zor kentinde onlarca Suriye askerini öldürmesine tepki gösterdi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Vitaly Churkin, koalisyonun hava saldırısının 'sallantıda olan çatışmasızlık anlaşmasını tehlikeye attığını' belirtip sürecin geleceğine ilişkin de 'çok büyük bir soru işareti oluşturduğunu' söyledi.

Rus ordusu, koalisyonun Deyr ez Zor'a düzenlediği hava saldırısında en az 62 Suriye askerinin öldüğünü duyurdu.

ABD de, 'kasıt olmadan yaşanan can kayıplarından üzüntü duyduğunu' ifade etti.

ABD, Suriyeli askerlerin bölgede bulunduğu haberinin alınması üzerine koalisyonun hava saldırılarını durdurduğunu söyledi.

ABD ile Rusya'nın girişimiyle varılan çatışmasızlık süreci Pazartesi günü başladı.

Ancak anlaşmanın önemli maddelerinden olan yardım ulaştırılması için güvenli yol henüz sağlanamadı.

Koalisyonun Deyr Ez Zor'a hava saldırısı ABD ile Rusya arasında gerilime neden oldu.

Cumartesi gecesi BM Güvenlik Konseyi'nde her iki ülkenin temsilcisi, saldırı haberinin gelmesi üzerine diğer konuşmalar devam ederken salondan ayrıldı.

ABD'nin BM temsilcisi Samantha Power, Rusya'nın acil toplantı çağrısı yapmasını eleştirip 'ikiyüzlülük ve kötü niyetli' olarak niteledi.

Power, Rusya'nın üzerinde anlaşmaya varılan anlaşmanın uygulanmasına odaklanması gerektiğini söyledi.

Rus temsilci Churkin ise, Power'ın sözlerini eleştirip Suriye'deki anlaşmanın Washington'un olaya nasıl tepki vereceğiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Churkin, "Eğer Büyükelçi Power'ın bugün yaptığı ABD'nin vereceği olası yanıtın işaretiyse başımız ciddi olarak dertte" dedi.

ABD ile Rusya'nın öncülük ettiği çatışmasızlık süreci, IŞİD'e veya diğer cihatçı örgütlere saldırıları kapsamıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, CENTOM, koalisyonun hedef alınan mevzilerin IŞİD'e ait olduğuna inandığını söyledi. CENTCOM, Rus yetkililerin hedef alınan yerlerin Suriye ordusu personeli ve araçları olduğu bilgisi verilmesi üzerine saldırıların durdurulduğunu belirtti.

CENTOM, 'durumdan alınacak dersleri değerlendirmek için', saldırı ve sonuçlarının gözden geçirileceğini duyurdu.

Operasyona katılan Avustralya'nın Savunma Bakanlığı da ölen askerlerin yakınlarına başsağlığı mesajı yayımladı.

Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de, "Beyaz Saray'ın IŞİD'i desteklediğini gösteriyor" diye konuştu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, "planlı ve kasti bir saldırı" ifadesini kullandığı hava saldırısı için "IŞİD ve ABD güçleri arasında önceden koordine edilmiş" dedi.

Suriye resmi haber ajansı, Suriye ordusuna bağlı güçlerin hava saldırıları sonucu IŞİD kontrolündeki bölgeleri geri aldıklarını aktardı.

İngiltere merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hava saldırılarında en az 90 askerin öldüğünü duyurdu.

Pazartesi günü başlayan çatışmasızlık sürecinin yedi gün aralıksız sürmesi durumunda ABD ile Rusya, IŞİD ve adını El Nusra Cephesi'nden, Fetih el Şam Cephesi'ne değiştiren örgüte karşı koordineli saldırılara başlayacak.