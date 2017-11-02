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Dünya

Rusya: ABD'nin son yaptırımları kabul edilemez

ABD, Rusya'ya karşı birtakım yaptırımlar uygulama kararı almıştı

02 Kasım 2017 16:58

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, ABD'nin güncellediği yaptırımların son derece olumsuz karşılandığı ve bazı yönleriyle kabul edilemez olduğu bildirildi.

ABD Maliye Bakanlığı tarafından Rusya'ya uygulanan yeni yaptırımlar arasında, ABD vatandaşlarının Rusya'ya derin sularda ve Arktik deniz kayasında jeolojik araştırmalarda, petrol ile doğalgaz üretimine ilişkin enerji projelerinde destek vermelerinin yasaklanması öngörülüyor.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, söz konusu yasağın 29 Ocak 2018 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek projeler için geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, gerçek ve tüzel kişilerin finans servisleri haricinde ABD yaptırım listesinde bulunan şirketlerle ilgili projeler için direk veya dolaylı bir şekilde ürünlerin veya servislerin sağlanması ve ihraç etmesinin yasaklandığı duyuruldu. 

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