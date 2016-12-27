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Deutsche Welle

Rusya: ABD'nin silah desteği düşmanca

Rusya, ABD'nin Suriye'deki muhaliflere silah sevkiyatında kısıtlamaları kaldırmasına sert tepki gösterdi. Rusya, bunun düşmanca bir davranış olduğu suçlamasında bulundu.

27 Aralık 2016 16:29

Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Suriye'deki muhaliflere silah sevkiyatı kısıtlamasını gevşetme kararını Rus savaş uçakları ve askeri personelinin hayatını tehlikeye atan düşmanca bir davranış olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Rus haber ajansı RIA'ya göre göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'de Barack Obama yönetiminin bu kararının görevi Ocak ayında Donald Trump'a devretmeden önce dünyadaki durumu daha da karmaşıklaştırmayı amaçladığını belirtti.

Obama yönetimi Aralık ayı başında Suriye'deki muhaliflere silah tedariğindeki bazı kısıtlamaları kaldırmıştı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı askeri birlikleri hava saldırıları ile destekleyen Kremlin, bu kararın riskli olduğunu ve silahların "teröristlerin" eline geçebileceğini savunuyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana 300 binden fazla kişi öldü. Suriye'deki iç savaşın şu anda dünyanın en büyük mülteci dramına yol açtığı ifade ediliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye genelinde ateşkes sağlanması için yeni müzakereler başlatılmasını kararlaştırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'yi de Rusya, Türkiye ve İran'ın çabalarına katılmaya çağırdığını açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/DW/SSB/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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