Rusya: ABD'nin olası yaptırımları Türkiye'ye S-400 sevkiyatını etkilemez

Rus senatör ve eski Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, ABD’nin Rus savunma endüstrisine karşı getirebileceği yaptırımların, Rusya’nın Türkiye’ye yapacağı S-400 sevkiyatı da dahil, silah ihracat planlarını etkilemeyeceğini belirtti.

ABD, Rusya'ya yaptırımların kapsamını bir kez daha genişletti

Gazetecilere konuşan Ozerov “ABD’nin savunma sanayimize yönelik olası yaptırımları, Rusya’nın silah ihracatına yönelik planlarını etkilemez. Buna Türkiye, Suudi Arabistan ve Çin’e S-400 sevkiyatının yanı sıra Irak ve Vietnam’a T-90 tankı sevkiyatı planları da dahil” dedi.

Çin’e yapılması planlanan Su-35 uçağı planının da etkilenmeyeceğini belirten Ozerov “Elbette yaptırım getirilirse, zorlayıcı hali gerekçe göstererek sözleşmesini iptal edenler olabilir. Ancak savunmalarını güçlendirmeyi isteyen ülkelerin planlarından vazgeçeceğini düşünmüyorum. Rusya hiçbir anlaşmasından vazgeçmeyecektir” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanabilecek Rus diplomat ve iş adamlarından oluşan ‘Kremlin Raporu’ isimli yeni bir liste yayınladı. Listede Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dahil Rusya’nın üst düzey 114 politikacısı ve 96 iş adamı yer aldı.