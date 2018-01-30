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Dünya

Rusya ABD'nin Kremlin Raporu'nu 'düşmanca tavır' olarak niteledi

"Raporda yer alan tüm şahıslar, Washington tarafından düşman olarak ilan edilmiştir"

30 Ocak 2018 16:31

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Hazine Bakanlığı'nca hazırlanıp Kongreye sunulan ve Rus hükümet yetkililerine, üst düzey iş adamlarına ve Kremlin’e yakın birçok isme yaptırım getirilmesi tavsiyesini içeren Kremlin Raporu’nu değerlendirdi.

Washington'un yayınladığı raporu derinlemesine inceleyeceklerini ifaden eden Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de rapora ilişkin yetkililerle bugün bir görüşme gerçekleştirecek.” diye konuştu.

Raporun, Rusya’ya yönelik “düşmanca” davranışların ilki olmadığını ve durumun sakin şekilde ele alınması gerektiğini belirten Peskov, “Ancak bu belgeyi ve başlığını okursanız tüm bunların, 'Amerika'nın düşmanlarına karşı koymak’ için yapıldığını göreceksiniz. Raporda yer alan tüm şahıs Washington tarafından düşman olarak ilan edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, kendi isminin de listede bulunmasının “umurunda olmadığını" söyledi.

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy ise ABD tarafından hazırlanan listenin "iyi bir liste" olduğunu savunarak, "Bu insanların uluslararası düzeyde resmi olarak sahtekar ve hırsız olarak tanınmasına sevindim." dedi.

 

Kremlin Raporu

 

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov’un yanı sıra çok sayıda bakanı, milletvekilini, yöneticileri ve mal varlıkları 1 milyar doların üzerindeki çok sayıda iş adamının adlarının yer aldığı Kremlin Raporu’nu dün ABD Kongresine sunmuştu.

Toplam 210 ismin bulunduğu liste, Rusya’da “Kremlin yönetimi”, “bakanlar kabinesi”, “siyasi liderler” ve “oligarklar” olmak üzere bazı kısımlara ayrılıyor.

Belgede söz konusu isimlerin yaptırımlar listesinde bulunmadığı, belgede belirtilenler üzerinde halihazırda herhangi bir kısıtlama yapılmadığı da vurgulanıyor.

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