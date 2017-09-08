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Dünya

Rusya, ABD'nin IŞİD komutanlarını neden tahliye ettiğini açıkladı

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA (DHA) - Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, IŞİD saha komutanlarının ABD helikopterleriyle Deyrizor'dan tahliye edildiği haberlerinin büyük ihtimalle doğru olduğunu; böylelikle ABD'nin ha

08 Eylül 2017 12:39

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA (DHA) - Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, IŞİD saha komutanlarının ABD helikopterleriyle Deyrizor\'dan tahliye edildiği haberlerinin büyük ihtimalle doğru olduğunu; böylelikle ABD\'nin hala Rusya\'ya karşı olduğunu bildirdi. 

Klintseviç Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 
\"Terörle mücadele koalisyonu her ne kadar Amerikan helikopterlerinin 20\'den fazla IŞİD saha komutanını tahliye ettiği haberlerini yalanlanmaya çalışsa da ABD\'nin Afganistan dahil onlarca yıllık deneyimi bizi bu haberlerin %100 doğru olduğuna inandırıyor. Bu savaşı gören bir insan olarak Amerikalıların mücahitlerin tarafındaki katılımını hep hissediyorduk\" ifadesini kullandı. 
 
Klintseviç, tarihe göz atmaya bile gerek olmadığını belirterek, \"Tabi ki Deyrizor\'dan yüzlerce terörist çıkarmak imkansız. Fakat sorun teröristlerin sayısında değil. ABD önceden de olduğu gibi Rusya\'ya karşı olmaya devam ediyor\" dedi.

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