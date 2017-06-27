Rusya: ABD'nin Esad yönetimine tehditleri kabul edilemez

Rusya, Suriye'deki Esad yönetiminin yeni bir kimyasal saldırıya hazırlandığı uyarısında bulunan ABD'yi kınadı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Meşru Esad yönetimine yönelik bu tehditleri kabul edilemez buluyoruz" dedi.

Dmitri Peskov bugün Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin kullandığı "yeni bir saldırı" ifadesine şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

ABD'nin açıklamasını neye dayanarak yaptığını bilmediklerini belirten Peskov, ellerinde yeni bir saldırıya yönelik istihbarat olmadığını vurguladı.

Peskov "Suriye'de daha önce IŞİD militanları, teröristler ve diğer silahlı grupların kimyasal saldırılar düzenlediğini biliyoruz. Bu tarz provokatif eylem tehditleri olası. Ancak tekrar ediyoruz, kesin bir istihbarat yok" dedi.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada ise Suriye'de 4 Nisan'da düzenlenen saldırıdan öncekine benzer hazırlıklara gidildiği belirtilmişti.

Açıkalamada, "Esad rejimi tarafından yapılacak bir kimyasal saldırı, sivillerin kitleler halinde ölümü sonucu doğuracaktır" ifadesi yer almıştı.

Trump yönetimi, Nisan ayında Beşar Esad hükümetinin düzenlediğini iddia ettiği ve muhaliflerin denetimindeki bölgede en az 70 kişinin ölümüne yol açan saldırıdan sonra Şayrat Hava Üssünü hedef almıştı.

Suriye hükümeti ise, saldırıyı kendilerinin düzenlediği iddialarını reddediyor.

Beyaz Saray açıklaması sonrası ABD medyasında yer alan haberlerde, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin, Beyaz Saray'ın "kimyasal saldırı uyarısından" haberdar edilmediği ve "hazırlıksız yakalandığı" belirtildi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler büyükelçisi Nikki Haley ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, böyle bir saldırı gerçekleşmesi halinde Rusya ve İran'ın da sorumlu olacağını söyledi.

Haley, Twitter hesabı üzerinden, "Suriye halkını hedef alacak olası bir saldırıda Esad suçlanacaktır ama Rusya ve İran da onun kendi halkını öldürmesine yardım ettikleri için aynı oranda sorumlu olacaktır" diye yazdı.

Suriye'de 6 yıldır devam eden iç savaşta 300 binden fazla insan hayatını kaybetti, 5 milyon kişi mülteci konumuna düştü.

Suriye hükümeti ise Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya yanıt vermedi.