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Dünya

Rusya, ABD’nin el koyduğu binalara erişim talep ediyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Aralık (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın düzenli olarak ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’ne erişimi için talep gönderdiğini bildirdi

25 Aralık 2017 12:44

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Aralık (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın düzenli olarak ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’ne erişimi için talep gönderdiğini bildirdi.
Zaharova Rossiya 1 TV kanalına yaptığı açıklamada, “Ayda birkaç kez ABD Dışişleri Bakanlığı’na büyükelçilik binasına erişim için talep gönderiyoruz. Devlet başkanının bu yöndeki talimatının gerçekleştirilmesi için hukuki eylemler yürütülüyor” dedi.
Davaların perspektiflerine ilişkin soru üzerine Zaharova, “Bu sürecin önemini dikkate alınca, resmi olarak açıklama yapamayız\" derken, imkan oluştuğunda bilgi verileceğini söyledi.

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