Rusya: ABD'nin çekilmesinin ardından Kürtlerin bulunduğu bölgeler Suriye hükümetinin kontrolüne girmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin çekilmesinin ardından Kürtlerin bulunduğu bölgelerin Suriye hükümetinin kontrolüne girmesi gerektiği yorumunda bulundu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre bakanlık sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında ABD'nin Suriye'den çekilme kararını doğru bulduklarını bir kez daha belirterek şunları söyledi:

"Aralık 2018 sonunda ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekileceklerini açıkladı. Bu bağlamda, Kürtlerin Suriye hükümetiyle diyalog kurması önem taşıyor. Zira Kürtler, birçok kez dile getirdiğimiz gibi, Suriye toplumunun önemli bir parçası ve Kürtlerin bulunduğu bölgelerin yeniden Suriye hükümetinin kontrolüne girmesi, Suriye'nin komşularına yönelik güvenlik risklerini ortadan kaldıracak."

"İdlib'deki silahsızlandırılmış bölge geçici"

Öte yandan Zaharova, Rusya ve Türkiye arasında 17 Eylül 2018'de yapılan İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulmasına yönelik anlaşmaya bağlılıklarını koruduklarını da sözlerine ekledi. Ateşkes rejiminin bozulmasına izin verilmemesinin ve radikal oluşumlar ile ağır silahların silahsızlandırılmış bölgeden çıkarılmasının önemli olduğunu kaydeden Zaharova, söz konusu bölgenin geçici nitelikte olduğunu ifade etti.

Zaharova, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde binin üzerinde ateşkes ihlali tespit edildiğini ve Rusya'nın bundan endişe duyduğunu aktararak, bu durumun gerilimi azaltma bölgesinin binlerce El Nusra militanının sığınma noktası haline gelmesine yol açmaması gerektiğini vurguladı.