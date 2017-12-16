Rusya: ABD’li uzmanlar, Haseke’de aralarında IŞİD’lilerin de bulunduğu militanları eğitiyor

Rusya, Türkiye’ye 100 kilometreden kısa mesafede bulunan, Suriye’nin kuzeyindeki Haseke'deki sığınmacı kampında, aralarında IŞİD’lilerinde bulunduğu militanlara ABD’li uzmanlar tarafından eğitim verildiğini iddia etti.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "ABD’nin IŞİD’i yok etme konusunda kararlı olduğuna dair açıklamalarına rağmen, uluslararası koalisyon, Suriye’de kalan militanlarla işbirliğine devam ediyor” dendi. Evlerine dönen sığınmacıların ifadelerine dayandırılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD’li özel operasyon güçlerinden eğitmenlerin yönetiminde, Haseke'deki sığınmacı kampında 6 aydır farklı terör örgütü militanları eğitiliyor ve 'Yeni Suriye Ordusu' isimli yeni bir silahlı oluşum kuruluyor. Evlerine dönen sığınmacıların açıklamalarına göre ABD’li eğitmenlerin hazırlıkların bitmesinin ardından, hükümet güçleri ile savaşması için Suriye’nin güneyine gönderilecek.”

Açıklamada şimdilerde kampta 400’ü IŞİD’den 750 militanının bulunduğu ve Fetih el Şam (El Nusra) militanlarının da kampta olduğu belirtildi.