-RUSYA AB'DEN SEBZE İTHALATI YASAĞINI KALDIRDI MOSKOVA (A.A) - 22.06.2011 - Rusya Tüketici Hakları Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Gennadiy Onişenko, Rusya'nın AB ülkelerinden sebze ithalatı yasağını kaldırdığını söyledi. Onişenko, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Dün akşam ve bugün öğleden sonra yürüttüğümüz müzakereler sonucunda AB Komisyonu Rusya'nın bu ay başında seslendirdiği koşulların tamamını kabul etti'' dedi. AB Komisyonu temsilcileriyle yürütülen müzakerelerde özel bir sertifikanın parametrelerini görüştüklerini ifade eden Onişenko, ''Söz konusu sertifika ürünün geldiği yeri belirterek, yetkili merci ve laboratuvardan ürünün içeriğinde patojenik basili bulunmadığına dair onay yazısını içermesi gerekiyor'' diye konuştu. Onişenko, Rusya'ya ürününü satmak isteyecek üreticinin söz konusu sertifikayı doldurması gerektiğini belirterek, ancak belge düzgün şekilde doldurulmuşsa bile ürünün Rusya topraklarına giriş izninin Rus gümrük yetkilileri tarafından verileceğine dikkat çekti. Rospotrebnadzor Başkanı, Avrupa Komisyonu'nun tedarikçilerin, laboratuvarların ve yetkili mercilerin listesini kendilerine vereceğini belirterek, ''Şu an elimizde bu konuyla ilgili bir data yok. AB'den sebze ithalatıyla ilgili bu yeni uygulama söz konusu hastalık AB'den tamamen temizlendiğinde ve bu konuda yeni bir vaka kalmayıncaya dek devam edecek'' diye konuştu. Avrupa ülkelerinden sebze ithalatını 2 Haziran'da ölümcül EHEC E.coli virüsü nedeniyle yasaklayan Rusya, geçen yıl AB ülkelerinden 860 milyon dolarlık sebze ithal etmişti. AB'nin sağlık ve tüketici haklarından sorumlu komiseri John Dalli de anlaşmanın imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada, ''Bugün anlaşmanın ardından Rusya'ya AB ihracatının hızlı bir şekilde başlamasını bekliyorum. İki taraf da bu olayın (ithalat yasağının) artık geride kaldığını göstermek için konuya iyi niyetle yaklaştı'' dedi. Tarafların bugün üzerinde uzlaşmaya vardığı sertifika sistemi virüsün bulaştığı yeni bir vaka olmadığı ilk günden itibaren 10 gün yürürlükte kalacak. 10 gün içinde herhangi bir virüs vakası olmaması halinde sebze ihracatında eski uygulamaya geçilecek.