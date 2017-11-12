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Dünya

Rusya, ABD ve Ürdün'den ateşkes anlaşması

Suriye'nin güneyinde ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı

12 Kasım 2017 15:03

Rusya, ABD ve Ürdün'den yetkililer başkent Amman'da bir araya gelerek, Suriye'nin güneyindeki gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes sağlanması konusunda anlaşma imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Vietnam'daki APEC zirvesinde yaptığı görüşmenin ardından Suriye'de ateşkes konusunda önemli bir anlaşma yapıldı.

Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el Mumeni'nin yaptığı açıklamaya göre Rus, ABD'li ve Ürdünlü yetkililer başkent Amman'da bir araya gelerek, Suriye'nin güneyinde ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.

Sputnik'in haberine göre, anlaşmanın Suriye'de şiddet olaylarını durdurmak ve krize sürdürülebilir siyasi çözüm bulmak amacıyla ortak üçlü çabalar çerçevesinde atılmış bir adım olduğunu belirten Mumeni, "Yeni anlaşma, üç ülkenin 7 Temmuz'da Suriye'nin güneybatısındaki temas noktaları boyunca ateşkes sağlama anlaşması kapsamında yaptığı düzenlemeleri destekliyor" ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün girişimiyle söz konusu üç ülke arasında mayıs ayında başlayan görüşmeler ateşkesin desteklenmesi, ülkede yeniden istikrar sağlanana kadar gerginliğin düşürülmesi ve bölgeye insani yardımların ulaşmasına izin verilmesini öngören anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlanmıştı.

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