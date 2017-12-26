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Dünya

Rusya: ABD ve Türkiye, Şam'a saygı göstermeli

"Meşru Suriye yönetimlerine saygı gösterilmeli"

26 Aralık 2017 16:40

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türk askerinin Suriye'de gerilimi azaltma bölgelerinin güvenliğini sağlama anlaşması çerçevesinde bulunduğunu ve bunun geçici bir tedbir olduğunu söyledi.

Sputnik'e verdiği demeçte Türk askerinin Suriye'den ne zaman çekileceği sorusunu yanıtlayan Bogdanov, "Gerilimi azaltma bölgeleri şu anda faal ve biz bunun geçici bir tedbir olduğunu her yerde vurguluyoruz. Ancak bu bölgelerde güvenliği Türkiye ve İran'ın da dahil olduğu garantör ülkeler olarak temin etmek zorundayız. Anlaşmalara göre bu bölgeler altı aylığına kuruldu ve duruma göre süresi uzatılabilecek" dedi.

Bogdanov, gerilimi azaltma bölgelerindeki gereklilik ortadan kalktığında garantör ülkelerin faaliyetlerine son verileceğini kaydetti.

Suriye yönetiminin ülkedeki ABD ve Türk askeri varlığına tepkisini de yorumlayan Bogdanov, Washington ve Ankara'nın mevcut ve gelecekteki Suriye hükümetlerine saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Bogdanov, "Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini tüm ülkelere söylüyoruz. Ülkedeki durumla yalnız başlarına baş edip edemeyeceklerine bizzat karar vermesi gereken mevcut ve gelecekteki meşru Suriye yönetimlerine saygı gösterilmeli" diye konuştu.

Bogdanov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın daveti üzerine faaliyet yürüttüğünü de anımsattı.

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