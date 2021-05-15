T24 Dış Haberler

Rusya, ABD ve Çekya'yı resmen "hasmane" devlet ilan etti. Açıklamada ABD'nin diplomatik misyonlarının artık Rusya'daki konsolosluklarında çalışmak üzere diplomat veya memur olmayan kişiler bulunduramayacağı belirtildi. Çekya'ya ise 19 kişilik kota konuldu.

Moskova, ABD'ye gerçek kişi istihdam etme yasağını ilk olarak geçen ay Washington'ın Rusya'ya 2020 seçimlerine müdahale etme girişiminde bulunduğu ve ABD Federal ajanslarına yapılan SolarWind siber saldırısına karıştığı gerekçesiyle yaptırım uygulamasına karşılık olarak yürürlüğe sokmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'ye yükümlülükleri yerine getirmek için 1 Ağustos'a kadar süre verdiklerini bildirdi.

Rusya-Çekya hattında da ilişkiler Prag'ın 2014'te Çekya'da meydana gelen bir cephane patlamasından Rus istihbaratını sorumlu tutmasının ardından gerildi .

Rusya bu suçlamaları kabul etmemiş ve birkaç Çek diplomatı sınır dışı etmişti.