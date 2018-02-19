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Rusya: ABD, Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanıyor

"ABD'yi bir kez daha ateşle oynamamaya çağırıyorum"

19 Şubat 2018 17:39

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’yi bölmeye yönelik eylemlerinden endişe duyduğunu belirterek, "Washington’ı ateşle oynamamaya" çağırdı. Lavrov, ABD’nin Suriye’yi bölmek için Kürtleri kullandığını iddia etti.

Valday Tartışma Kulübü’nde konuşan Lavrov, ABD’nin Suriye’deki eylemlerinin ülkeyi bölmeye yönelik olduğunu ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmak için Kürtleri kullandığını belirtti. “Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik adımları endişeyle takip ediyoruz” diyen Lavrov, “Bunun nedeni ABD’nin sahada, özellikle de Fırat’ın doğusu ile Suriye’nin Irak- Türkiye sınırı arasındaki bölgedeki uygulamaya başladığı planlar” sözlerini kullandı.

Birgün'de yer alan habere göre Lavrov, Sputnik tarafından yansıtılan konuşmasına şöyle devam etti:

“Bana kalırsa ABD’li partnerlerimizin, Suriye’deki amaçlarının yalnızca IŞİD’le mücadele etmek ve ülkenin bütünlüğünü korumak olduğuna yönelik ifadelerinin net adımlarla doğrulanması gerekiyor. ABD’yi bir kez daha ateşle oynamamaya ve günümüz politikasının mevcut durumunun yarattığı ani ihtiyaçlar doğrultusunda değil Kürtler de dahil, tüm Suriye, Irak ve diğer bölge ülkelerinin halklarının uzun vadeli çıkarlarına dayalı adımlar atmaya çağırıyorum.”

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