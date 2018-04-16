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Rusya: ABD Suriye'de önemsiz hedefleri vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, hava saldırısında asıl hedefin hava üsleri ve askeri tesisler olduğunu söyledi

16 Nisan 2018 23:02

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin öncülüğünde Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava saldırısında vurulan hedeflerin yerin altında veya hava savunması tarafından iyi korunan sığınaklar olmadığını belirterek, "İmha edilmesi için en fazla 10 füze yeterliydi" dedi. Konaşenkov, hava saldırısında asıl hedefin hava üsleri ve  askeri tesisler olduğunu söyledi

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'ye yönelik saldırıların Kızıl Deniz, Körfez, Akdeniz ve ABD'nin denetiminde bulunan Suriye'nin El Tanf bölgesinden deniz ve hava bazlı seyir (kruz) füzeleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Sözcü, Suriye'deki radarların 103 hava hedefini tespit ettiğini ve imha edilmek üzere takibe aldığını da sözlerine ekledi.

Konaşenkov, "ABD; İngiltere ve Fransa'nın 14 Nisan'daki saldırının gerçek hedefleri sadece Barza ve Caramani'deki tesisler değil, hava üsleri dahil askeri tesislerdi" dedi.

Bakanlık sözcüsü, "Batı medyasının da yaydığı uydu görüntülerinde, vurulan binaların gizli olmadığı yer yüzünde bulunduğu iyi görülüyor. Tomahawk seyir füzesi balığının türüne göre 1.5 tona varan TNT gücüne sahip olduğunu hatırlatmak isterdim. Yani her türlü hesaplama yöntemlerine göre bu binaların yok edilmesi için her bir hedefe en fazla 10 füze yeterliydi" diye konuştu.

Barza ve Caramani'deki incelemelerin, bu hesaplamaları doğruladığını kaydeden Konaşenkov, ABD ve müttefiklerin Suriye'de hedef gösterdiği tesislerin "yer altı veya hava savunma tarafından iyi korunan sığınaklar" olmadığının altını çizdi.

Yıkıntıların ölçeği uyuşmuyor

Konaşenkov, "ABD, İngiltere ve Fransa savunma bakanlıklarının resmi açıklamalarına göre, 14 Nisan'daki tüm vuruşlar, kesinlikle sadece 3 tesise yönelik planlanıyordu. Yani her bir hedefe en az 30 seyir ve ‘havadan karaya' tipi füzeler fırlatıldı. Ancak Barza'dan gelen görüntülerde, füze saldırısı sonucu meydana gelen yıkıntıların niteliği, 30 seyir füzesinin kullanılması sonucu meydana gelmesi gereken yıkıntı ölçeğine uymuyor. Hatta bu ve diğer tesislerde yapılan inceleme sırasında bu sayıya uygun mühimmat parçası ve huni sayısı tespit edilmedi" ifadelerini kullandı.

 

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