Rusya: ABD, Suriye'de kimyasal silah kullanımıyla ilgili provokasyon yapmaları için militanları eğitti

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, ABD'nin Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair provokasyonda bulunmaları için El Tanf bölgesinde militanları eğittiğini iddia etti.
Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada "ABD'li eğitmenler El Tanf kentinde Suriye'nin güneyinde provokasyon gerçekleştirilmesi için militanları hazırladı" dedi.
Militanların zehirli maddelerin yer aldığı patlayıcı maddelerle bir dizi provokasyon geçekleştirmeyi planladığını ifade eden Rudskoy, Şam'ın sivillere karşı kimyasal silah kullandığı bahanesiyle ABD'nin Suriye ordusuna karşı saldırı gerçekleştirebileceğini belirtti.