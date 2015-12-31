Rusya: ABD öncülüğündeki koalisyon IŞİD'le mücadele taklidi yapıyor

Suriye'deki hava operasyonlarını ve son durumu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun IŞİD'le mücadele taklidi yaptını savunarak, "Bir sene boyunca Suriye ve Irak hava sahasında uçan ABD'li pilotların, terörist güçleri besleyen yasadışı petrol kaçakçılığını gerçekleştiren tankerleri 'fark etmemiş' olmalarını söylemek yeterli. ABD koalisyonunun politize bir yaklaşımın esiri olduğu ve IŞİD'le mücadele taklidi yaptığı izlenimi oluşuyor" dedi.

Yeni yıl öncesinde TASS haber ajansına bir mülakat veren Sıromolotov, Suriye'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "IŞİD ve El Nusra Cephesi öncülüğündeki terörist gruplar, Suriye'deki siyasi sorunların ve ihtilafların çözülmesinden yana değil. Bu, onlar için insanlık dışı küresel hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla gerekçe oluşturuyor" diyen Sıromolotov, teröristler ile muhalefet grupları arasındaki farkın belirgin olduğunu söyledi.

"Siyasi çıkarları için terörü kullanan bazı devletlerin, terörü hoş görmesi söz konusu"

"Doğal olarak, teröristler, kullandıkları yöntemler, sivil halka yönelik saldırılar ve masum insanlara yönelik vahşi uygulamalarıyla ayrışıyor" diyen Sıromolotov, şunları söyledi:

"Gerek Rusya'ya karşı faaliyet gösteren teröristler, gerekse de Suriye ve Ortadoğu genelindeki teröristler açısından, ancak çifte standart uygulamaları bu teröristlerin ayırt edilememesini sağlayabilir. Burada yine siyasi çıkarları için terörü kullanan bazı devletlerin, terörü hoş görmesi söz konusu."

Sıromolotov, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye'de yürüttüğü faaliyetlerin meşru olmadığını ve Suriye'nin egemenliğini açık şekilde ihlal ettiğini belirtti.

"ABD'li pilotlar, yasadışı petrol kaçakçılığını gerçekleştiren tankerleri fark etmemiş!"

Ne BM Güvenlik Konseyi'nin ne de Şam hükümetinin uluslararası koalisyona operasyon için izin verdiğini kaydeden Rus yetkili, bu operasyonlarda 'çarpıklık' olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Bir sene boyunca Suriye ve Irak hava sahasında uçan ABD'li pilotların, terörist güçleri besleyen yasadışı petrol kaçakçılığını gerçekleştiren tankerleri 'fark etmemiş' olmalarını söylemek yeterli. ABD koalisyonunun politize bir yaklaşımın esiri olduğu ve IŞİD'le mücadele taklidi yaptığı izlenimi oluşuyor."

"ABD öncülüğündeki koalisyonun eylemlerinin etkili olduğundan söz etmek zor"

Rusya'nın batılı ülkelerden IŞİD mevzileriyle ilgili istihbarat talep ettiğini ve kaçamak yanıtlar aldığını hatırlatan Sıromolotov, "Bazı Avrupalı ülkelerin koalisyona dahil olmasına rağmen, bu şartlarda ABD öncülüğündeki koalisyonun eylemlerinin etkili olduğundan söz etmek zor" diye konuştu.



