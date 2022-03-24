Rusya, ABD misyonuna 'istenmeyen insan' ilan ettiği diplomatların listesini verdi

T24 Dış Haberler

Moskova, çarşamba günü Washington'un Birlemiş Milletler'de görev yapan 12 temsilcisini sınır dışı etmesine karşılık olarak bir grup ABD diplomatını sınır dışı etme kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''23 Mart'ta üzerinde 'istenmeyen kişi' ilan edilen ABD'li diplomatların isimleri olan bir liste, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD diplomatik misyonuna teslim edidi'' denildi.

AFP'ye konuşan bir kaynak, Rusya'nın ABD'li diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etme kararının Washington'un New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde görev yapan 12 diplomatın sınır dışı edilmesine karşılık olarak alındığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Moskova'dan kendilerine bir liste geldiğini doğruladı.