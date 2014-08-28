'Rusya, ABD mali sistemine saldırdı'

Bloomberg'ün haberine göre, bilgisayar korsanlarınca ağustos ayı ortasında ABD finans piyasalarına saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre sanal saldırılarda JP Morgan Chase ve adı açıklanmayan bir bankacılık kuruluşu daha hedef oldu.

Saldırılar, karşı casusluk ve siber suçlara da bakan Amerikan Federal Polisi (FBI) tarafından soruşturuluyor. Soruşturma ekibinde yer alan uzmanlara göre, sanal saldırıda bazı büyük Avrupalı bankalar da hedef alınmış olabilir.

'Rusya'nın yaptırımlara misillemesi'

ABD'li uzmanların saldırıların arkasında bir hükümetin bulunduğunu gösteren bazı ipuçları elde ettiği ancak henüz bu iddiayı kesinleştirecek bulgulara erişemediği belirtildi.

Rusya'ya ABD ve AB tarafından mali piyasaları da kapsayan bir dizi yaptırım getirilmişti. Reuters haber ajansına göre uzmanlar, "sanal saldırıların sözkonusu yaptırımlara bir misilleme" olduğu yönündeki iddiayı araştırıyor.

FBI'ya bilişim konusunda uzman Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) da destek vereceği açıklandı. Verileri bilgisayar korsanlarınca çalındığı ileri sürülen JP Morgan Chase yetkilileri konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.