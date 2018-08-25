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Dünya

Rusya: ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'yi yeniden vurma hazırlığı yapıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı

25 Ağustos 2018 12:09

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa'yı Suriye hükümet güçlerinin kimyasal silah kullandığı bahanesiyle Suriye'yi yeniden vurma hazırlığı yapmakla suçladı.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, olası bir operasyonun gündemde olduğu İdlib'deki militanların da sivillere 'kimyasal silahla saldırıp' hükümeti suçlama hazırlığında olduğunu söyledi: İdlib'deki Cisr el Şuğur'da 'kimyasal saldırı' düzenlemek için Tahrir el Şam militanları klorin dolu 8 tankeri, Cisr el Şuğur'un yalnızca birkaç kilometre uzağundaki bir köye konuşlandırdı." Konaşenkov, özel bir İngiliz askeri şirketi olan Olive'in rehberliğinde, zehirli maddeleri kullanabilmek için eğitilen bir grup militanın da İdlib'e vardığını açıkladı.

Konaşenkov, ABD'nin 56 kruz füzesi taşıyan USS The Sullivans destroyerini Basra Körfezi'ne, B-1B savaş uçağını da Katar'daki askeri üsse konuşlandırdığını duyurup Suriye'yi yeniden vurmaya hazır oldukları uyarısı yaptı.

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