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Dünya

Rusya, ABD ile yapılan Suriye’de ateşkes anlaşmasını yayınladı

"ABD'li partnerler, anlaşmanın yayınlanmasına karşı çıktı"

27 Eylül 2016 22:08

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 9 Eylül'de ABD ile yapılan Suriye'de ateşkes anlaşmasının tam metnini kamuoyuyla paylaştı.

ABD'nin Rusya ile bugüne dek yapılan anlaşmaları uygulamada başarısız olduğuna vurgu yapan Rus Dışişleri, 28 Mart 2016, 15 Temmuz 2016 ve 9 Eylül 2016 tarihli anlaşmaların metinlerini internet sayfasında yayımladı.

Rusya'nın ABD'yi sürekli olarak ılımlı muhalifleri Fetih El Şam (El Kaide'den ayrılmadan önceki adıyla El Nusra Cephesi) ve IŞİD'den ayırt etme yükümlülüğünü kamuoyu nezdinde teyit etmeye çağırdığını ancak Washington'un bu konuda isteksiz davrandığını belirten bakanlık, ABD'yi teröristlere yönelik hava operasyonlarının koordine edilmesini öngören 24 Temmuz 2016 tarihli Ortak Uygulama Merkezi belgesini kamuoyuyla paylaşmaya davet etti.

Açıklamada, "Her anlaşma metninin kabul edildikten hemen sonra yayınlanmasını önerdik. Ancak ABD'li partnerler, bu her seferinde karşı çıktı ve bu, ABD'nin samimiyeti konusunda birçok soru işareti doğurdu. Özellikle ABD'nin Fetih El Şam militanlarını ılımlı muhaliflerden ayırt etme ve ateşkese katılmayan terörist gruplara ve destekçilerine Rusya ile birlikte operasyon düzenleme yükümlülüğünü açıklama konusundaki isteksizliği dikkatleri üzerine çekti" ifadeleri kullanıldı.

Metnin tam haline ulaşmak için tıklayın.

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