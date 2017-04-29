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BBC Türkçe

Rusya: ABD ile Suriye'de iş birliğine hazırız

Rus Interfax haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suriye konusunda ABD ile iş birliği yapmaya "tamamen hazır" olduklarını açıkladığını yazdı.

29 Nisan 2017 15:54

Rus Interfax haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suriye konusunda ABD ile iş birliği yapmaya "tamamen hazır" olduklarını açıkladığını duyurdu.

Interfax, Lavrov'un açıklamayı Ürdünlü mevkidaşı ile görüşmesi sırasında yaptığını belirtti.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Suriye barış görüşmelerinin ateşkes sağlamaya yardımcı olmasını umut ettiğini de söyledi.

Interfax'a göre, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov da Astana görüşmelerine, Suriyeli silahlı muhaliflerin de bulunmasını umduklarını belirtti.

Görüşmeler 3-4 Mayıs'ta yapılacak.

Son aylarda uluslararası basında Rusya ile ABD birliklerinin Suriye'de bazı bölgelerde birlikte hareket ettiğine dair haberler yer alıyordu.

Ancak Rusya ABD'nin ay başında, Suriye yönetiminin düzenlediği iddia edilen kimyasal saldırı sonrası Suriye'ye hava saldırısı düzenlemesine tepki göstermişti.

ABD, 7 Nisan'da Başkan Donald Trump'ın talimatıyla Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerinden ateşlediği Tomahawk füzeleri ile Suriye'deki El Şayrat Hava Üssü'nü vurmuştu.

tepki göstermişti.
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