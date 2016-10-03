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Dünya
Deutsche Welle

Rusya ABD ile plütonyum anlaşmasını askıya aldı

Rusya, ABD ile nükleer silah yapımında kullanılabilen zenginleştirilmiş plütonyumun imha edilmesine ilişkin anlaşmayı askıya aldı.

03 Ekim 2016 23:08

Kremlin, ABD ile zenginleştirilmiş plütonyumun imha edilmesine ilişkin anlaşmanın askıya alınmasına gerekçe olarak, ABD yönetiminin 'dostane olmayan tutumunu' gösterdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin anlaşmanın koşullarını yerine getirmediğini ve Rusya'nın uzun dönemde bu koşulları tek başına karşılayamayacağını ifade etti. 2000 yılında imzalanan anlaşma 2010 yılında yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın askıya alınmasına ilişkin kararda, "ABD'nin Rusya'ya karşı dostane olmayan hamlelerle stratejik istikrarı tehdit eden bir ortam oluşturduğuna" dikkat çekildi. Rusya parlamentosunun onayına sunulan karar, anlaşmaya geri dönülmesinin koşulu olarak 2000 yılından sonra NATO üyesi olan ülkelerdeki askeri birliklerin geri çekilmesini ve Moskova'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını, ayrıca yaptırımlardan doğan maliyetin karşılanmasını öngörüyor.

Anlaşma Rusya ve ABD'yi 34 ton dolayındaki zenginleştirilmiş plütonyumun reaktörlerde yakılarak yok edilmesini şart koşuyordu. Dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, söz konusu materyal ile 17 bin adet nükleer başlıklı füze inşa edilebileceğini söylemişti. Plütonyumun imha edilmesinin maliyeti 5 milyar 700 milyon dolar olarak tahmin edilmişti. Ancak bugün bu meblağın çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekiliyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler özellikle Suriye ve Ukrayna'daki pozisyon farklılıkları nedeniyle gergin bir dönemden geçiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/Reuters, BÖ/ÇA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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