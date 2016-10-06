Rusya ABD ile nükleer işbirliğini durdurdu

Rusya, ABD ile arasında nükleer ve enerji alanlarındaki işbirliğini durdurdu.

İşbirliği anlaşması, Rus ve ABD'li uzmanların nükleer enerji alanında zaman ve kaynak tasarrufu yapmayı sağlamak için ortak çalışma yürütmelerini öngörüyordu.

Rusya Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasına bağlı olarak attığı adımlar anlaşmanın öngördüğü işbirliği alanlarını da etkiledi" ifadeleri yer aldı.

Hükümet, Nisan 2014'de Rosatom'a Washington'un talimatı üzerine ABD Moskova Büyükelçiliği Enerji Bakanlığı Bürosu'ndan Ukrayna'daki olaylar sebebiyle nükleer enerji alanında işbirliğinin durdurulduğuna ilişkin belge gönderildiğini hatırlattı.

Açıklamalara şu şekilde devam edildi:

"Amerika'nın bu adımı, taraflar arasında nükleer ve enerji alanındaki bilim çalışmalarında yürütülen işbirliği anlaşmasının koşullarını ve bu işbirliği için gerekli istikrarlı ve güvenilir temeli ciddi anlamda ihlal ediyor."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce, Rusya ile ABD arasında plütonyum imhasına yönelik anlaşmanın askıya alınmasını öngören kararı imzalamıştı.

Putin'in imzaladığı karara gerekçe olarak "koşullarda yaşanan köklü değişiklikler ve ABD'nin Rusya'ya düşmanca davranması sonucu stratejik istikrara karşı oluşan tehditler" gösterilmişti.