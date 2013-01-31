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Dünya

Rusya, ABD ile imzaladığı suçla mücadele anlaşmasından çekildi

Rusya Başbakanı Medvedev'in makamından yapılan açıklamada, ABD ile yapılan 10 yıllık anlaşmanın 'artık amaca uygun olmadığı' gerekçesiyle feshedildiği belirtildi

31 Ocak 2013 00:41


Rusya'nın ABD ile 2002 yılında imzaladığı suçla mücadele anlaşmasından çekildiği bildirildi

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev'in makamından yapılan açıklamada, 10 yıllık anlaşmanın “artık amaca uygun olmadığı” gerekçesiyle feshedildiği belirtildi.

Rusya Parlamentosu'nun dış ilişkiler komitesine başkanlık eden Aleksey Puşkov da Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, “kararın Rusya'nın kendi iç işlerinin üstesinden, dışarıdan destek almaksızın gelebilme kabiliyetini yansıttığını” söyledi.

 

ABD’li yetkililerden açıklama geldi

 

Anlaşmanın terör, yolsuzluk, insan ticareti ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konuları kapsamına aldığı ifade edildi. Rusya'daki Amerikalı yetkililerdense gelişmelere ilişkin henüz bir açıklama gelmediği belirtildi.

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