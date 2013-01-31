Rusya, ABD ile imzaladığı suçla mücadele anlaşmasından çekildi



Rusya'nın ABD ile 2002 yılında imzaladığı suçla mücadele anlaşmasından çekildiği bildirildi

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev'in makamından yapılan açıklamada, 10 yıllık anlaşmanın “artık amaca uygun olmadığı” gerekçesiyle feshedildiği belirtildi.

Rusya Parlamentosu'nun dış ilişkiler komitesine başkanlık eden Aleksey Puşkov da Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, “kararın Rusya'nın kendi iç işlerinin üstesinden, dışarıdan destek almaksızın gelebilme kabiliyetini yansıttığını” söyledi.

ABD’li yetkililerden açıklama geldi

Anlaşmanın terör, yolsuzluk, insan ticareti ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konuları kapsamına aldığı ifade edildi. Rusya'daki Amerikalı yetkililerdense gelişmelere ilişkin henüz bir açıklama gelmediği belirtildi.