Rusya- ABD gerilimi, Antalya'daki Rusları tedirgin etti

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'daki yerleşik Ruslar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Rusya arasındaki gerilim nedeniyle tedirginlik duyuyor. Kentte, yerleşik yabancılar arasında çoğunluğu elinde bulunduran Ruslar, olası savaş nedeniyle sürekli Rusya\'daki yakınlarıyla görüşüyor.

Suriye rejiminin Doğu Guta bölgesindeki Duma\'da düzenlendiği ileri sürülen kimyasal saldırıyla ilgili ABD ve Rusya arasındaki gerginlik, dünyada anbean izlenirken, gelişmeleri takip edenler arasında Antalya\'daki yerleşik Ruslar da yer aldı. Ruslar, olası savaş nedeniyle sürekli Rusya\'daki yakınlarıyla görüşüyor. Zeytin ağaçlarının olduğu parkta bir araya gelen bazı yerleşik Ruslar, iki ülkeye zeytin dalı uzatarak, barış dileğinde bulundu. Antalya Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Balcı, Ruslar ile yaptıkları sohbetlere göre, hemen hepsinin tedirginlik duyduğunu söyledi. Balcı, “Burada yaşayan Ruslar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'in ABD Başkanı Donald Trump\'a ilişkin yaptığı açıklama ve tavırlarına katılıyoruz. Başkan Trump\'un söylemleri gerçekleri yansıtmıyor. Samimiyetten uzak. Dünya barışı için büyük şanssızlık. Biz her şeyin iyi olacağını umut ediyoruz. Türkiye ve Rusya iyi bir yolda. Barış olsun tüm dünyada\" dedi.

\'TÜRKİYE VE RUSYA DEVLETLERİNE İNANIYORUZ\'

Antalya\'da yaşayan Anna Doğan Yılmaz, iki ülke ilişkilerinde gelinen noktada gerginliğin, vatandaşlara da yansıdığını savundu. Türkiye ve Rusya\'nın aynı yerde durması dolayısıyla mutlu olduklarını belirten Yılmaz, “Burada yaşayan Ruslar olarak tabi ki biraz gerginiz. Bu olayda yeni ve daha güçlü dostluk olarak Türkiye ve Rusya devletlerine inanıyoruz. Hiçbir şey kötü olmayacak. Barış devam edecek. Rusya ve Türkiye teröre karşı savaşıyor\" dedi.

2 yaşındaki kızının adını Mira koyduğunu ve barışı temsil ettiğini anlatan Maria Kostareva ise iki ülke arasındaki gerilim nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Barış istediklerini vurgulayan Kostareva, “Tedirginiz; ama barış istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Kızımın adı bile \'barış\' anlamı taşıyor\" dedi.

TURİSTLER DE BARIŞ İSTEDİ

Moskova\'dan Kemer\'e çocuklarıyla tatile gelen Rus Yelena Vasilenko ile Anna Bondarenko da dünya barışı istediklerini söyledi. Yelena Vasilenko, “Türkiye ve Rusya arasında problem olmaması dolayısıyla tatildeyken, çok mutluyuz. Rusya ve Amerika arasında yaşananlara çok dikkat etmiyoruz. Bizim isteğimiz, sadece barış. Rusya, Türkiye ve bütün dünyadaki ülkeler için barış istiyoruz; çünkü biz her yere rahat bir şekilde gitmek istiyoruz ve tatillerimizi yapmak istiyoruz. Bu nedenle barış, bizim ve çocuklarımız için çok önemli\" dedi.

FOTOĞRAFLI