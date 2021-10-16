Rusya, ABD gemisini karasularımızdan 'kovaladık' dedi; Washington yalanladı

Rusya, savaş gemisinin karasularını ihlal eden bir ABD muhrip gemisini Japon Denizi'nde 'kovaladığını' ifade etti. Washington iddiaları reddetti.

Olayın Rus ve Çin'in bölgede tatbikat yaptığı sırada meydana geldiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, birkaç gündür Japon Denizi'nde olduğunu belirttiği ABD muhrip gemisi USS Chafee'nin uyarıları dikkati almayarak yerel saat ile 5 sularında Rusya Federasyonu karasularına yaklaştığını ve sınırı geçmeye çalıştığını ifade etti.

Moskova, uluslararası denizcilik kanunlarına uygun şekilde ABD gemisini karasularından çıkardıklarını ifade etti. Açıklamada USS Chafee'nin Rus gemisine 60 metre kadar yaklaştıktan sonra rota değiştirdiği belirtildi.

ABD Donanması ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamada USS Chafee rutin egzersizler yaparken Rus gemisinin kendilerine yaklaştığı, daha sonra da ABD gemisinin uzaklaştığı ifade edildi.

Washington, "ABD, uluslararası hukukun izin verdiği yerlerde uçmaya, gemi ile yol almaya ve faaliyet göstermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.