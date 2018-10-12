Rusya: ABD Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’deki müttefikleri üzerinden Fırat’ın doğusundaki toprakları sözde devlet kurmak amacıyla kullanmaya çalıştığını belirtti.

RT France televizyonunun, Paris Match dergisinin ve Le Figaro gazetesinin sorularını yanıtlayan Lavrov, ABD'nin Suriye'deki müttefikleri üzerinden Fırat'ın doğusundaki toprakları sözde devlet kurmak amacıyla kullanmaya çalıştığını belirtti.

Lavrov, "İdlib'in Suriye'deki son sorunlu bölge olduğu konusundaki düşüncenize katılamayacağım. Orada Fırat'ın doğusunda, kesinlikle kabul edilemeyecek şeylerin olup bittiği muazzam büyüklükte topraklar var. ABD bu toprakları Suriyeli müttefikleri, herkesten önce Kürtler üzerinden orada bir sözde devlet kurmak amacıyla kullanmaya çalışıyor. Bu topraklarda ABD kesinlikle yasal olmayan yollardan bir sözde devlet kurmaya ve orada kendi himayesindeki kişiler için normal yaşam şartları oluşturmak için her şeyi yapmaya çalışıyor" diye konuştu.