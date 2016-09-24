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Dünya

Rusya: ABD, Esad’dan özür diledi

"ABD ve müttefiklerinin hatalı hedef belirlemesi neredeyse imkânsız"

24 Eylül 2016 20:43

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin, 17 Eylül’de Suriye rejiminin birliklerinin koalisyon uçakları tarafından bombalandığı olay nedeniyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan özür dilediğini söyledi.

Rus televizyonunda hafta sonları gösterilen “Cumartesi Havadisleri” programına konuk olan Lavrov, “Evet özür dilediler. Ben (ABD Dışişleri Bakanı John) Kerry ile görüşmemde ve Suriye Temas Grubu toplantılarında 17 Eylül bombardımanının çok tuhaf bir hadise olduğunu dile getirdim” dedi.

Lavrov, “Koalisyon uçakları tarafından vurulan Suriye askeri birlikleri Halep’teki gibi iki günde bir yer değiştirmiyor. Onlar orada iki yıldan beri IŞİD kuşatması altında. Dolayısıyla ABD ve müttefiklerinin hatalı hedef belirlemesi neredeyse imkansız. Hata yapıldığı açıklaması bu yüzden zan altında kalıyordu. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Ama gerçekler bunu gösteriyor” diye konuştu.

Suriye’nin doğusunda terör örgütü IŞİD’in kuşatması altındaki Deyr Ez Zor çevresinde ABD öncülüğündeki dört koalisyon savaş uçağının Esad rejimine bağlı birlikleri bombalayarak en az 62 Suriye askerini öldürmesi, Moskova ile Washington arasında da gerginliğe neden olmuştu.

 

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